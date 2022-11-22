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Ледяной дождь начался в Москве

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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Ледяной дождь начался в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ледяной дождь наблюдается утром во вторник, 22 ноября, в центре, а также на юго-западе и востоке Москвы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В Москве ровно в 09.00 при температуре минус 2,7 начался настоящий классический ледяной дождь! На высоте 1375-1861 метров образовалась «линза» тепла (температура +0,7...+2,5) откуда и льет дождь, а у при минусах у земли он замерзает и все покрывается коркой льда, — написал специалист в своем Telegram-канале.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что нынешний вторник может стать самым влажным 22 ноября за последние 73 года, с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ. По его словам, во вторник в Москве ожидается от минус одного до плюс одного градуса, в Подмосковье — от минус трех до плюс двух градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться ниже нормы и составит 741 миллиметр ртутного столба.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Дептранс Москвы призвал отказаться от поездок на личном автомобиле. Утром загруженность на столичных дорогах оценивалась в восемь баллов. Из-за непогоды на дорогах происходят небольшие аварии, ситуацию также осложняет проведение строительных работ.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» Михаил Леус рассказал, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов.

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