ЕР: Закон о бюджете Москвы на 2023 год предполагает поддержку наиболее пострадавших отраслей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Закон о бюджете столицы на 2023 и 2024 годы позволит обеспечить устойчивость экономики города, ее адаптацию к изменившимся условиям, а также поддержать наиболее пострадавшие отрасли. Об этом сообщили во вторник, 22 ноября, в пресс-службе московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России».

— Для нас важно, что документом предусмотрены индексация выплат и пособий, льготы, лекарственное обеспечение, доплаты работникам бюджетной сферы и многое другое. Важно и то, что законопроект подтверждает гарантированное безусловное выполнение действующих обязательств перед москвичами, — сказала председатель комиссии МГД по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По словам депутата, специалисты продолжат работу с обращениями горожан. Она будет проводиться в рамках реализации народной программы «Единой России».

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно документу, доходы столицы в следующем году составят почти 3,747 триллиона рублей, а расходы — около 4,183 триллиона.