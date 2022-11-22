Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ЕР: Закон о бюджете Москвы на 2023 год предполагает поддержку наиболее пострадавших отраслей

Александр Афонин
Город
ЕР: Закон о бюджете Москвы на 2023 год предполагает поддержку наиболее пострадавших отраслей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Закон о бюджете столицы на 2023 и 2024 годы позволит обеспечить устойчивость экономики города, ее адаптацию к изменившимся условиям, а также поддержать наиболее пострадавшие отрасли. Об этом сообщили во вторник, 22 ноября, в пресс-службе московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России».

— Для нас важно, что документом предусмотрены индексация выплат и пособий, льготы, лекарственное обеспечение, доплаты работникам бюджетной сферы и многое другое. Важно и то, что законопроект подтверждает гарантированное безусловное выполнение действующих обязательств перед москвичами, — сказала председатель комиссии МГД по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По словам депутата, специалисты продолжат работу с обращениями горожан. Она будет проводиться в рамках реализации народной программы «Единой России».

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно документу, доходы столицы в следующем году составят почти 3,747 триллиона рублей, а расходы — около 4,183 триллиона.

партия «Единая Россия» Москва Бюджет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения