Генпрокуратура Украины начала расследование против расстрелянных российских военнопленных

Фото: president.gov.ua

Украинская Генпрокуратура начала расследование против пленных российских военнослужащих, расстрелянных боевиками ВСУ. В ведомстве обвинили убитых россиян в вероломстве и нарушении обычаев войны.

— Имитация сдачи в плен и открытие огня по военным Вооруженных сил Украины — начато производство по факту вероломства российских военных, — заявили в Генпрокуратуре.

Теперь ведомство намеревается установить все обстоятельства произошедшего и вынести правовую оценку в отношении всех участников, передает РИА Новости.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее украинских военных, которые расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, лежащих на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

В свою очередь СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.