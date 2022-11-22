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Убившего на западе Москвы водителя такси мужчину заключили под стражу на два месяца

Александр Афонин
Происшествия
Убившего на западе Москвы водителя такси мужчину заключили под стражу на два месяца
Фото: shutterstock

Мужчину, который убил водителя такси из-за банковской карты и пятитысячной купюры на западе Москвы, заключили под стражу до 21 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 22 ноября.

— С учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении ранее судимого 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 января 2023 года, — говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса России «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой». Кроме того, специалисты проведут проверку причастности обвиняемого к другим преступлениям на территории города, передает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

Речь идет об инциденте, произошедшем накануне на западе Москвы. По предварительным данным, подозреваемый вызвал такси в районе Кунцево и избил водителя, когда тот приехал. После этого мужчина связал шоферу руки пластиковыми хомутами, сел на заднее сиденье и задушил потерпевшего ремнем безопасности.

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