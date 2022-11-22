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Боррель заявил, что Турция не перевозит европейские товары в Россию в обход санкций

Александр Афонин
В мире
Боррель заявил, что Турция не перевозит европейские товары в Россию в обход санкций
Фото: flickr/european_parliament

Правительство Турции предоставило данные, которые подтверждают факт отсутствия реэкспорта произведенных в Европе товаров в Россию в обход санкций. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

— Турцию критикуют за обход европейских санкций. Я общался с моим коллегой, министром (иностранных дел Турции Мевлютом — прим. «ВМ») Чавушоглу. Он меня проинформировал по данным о потоках импорта в Турцию из ЕС и по экспорту из Турции в Россию, — сказал политик.

Боррель добавил, что переданные данные свидетельствуют о росте экспорта турецких товаров в Россию. Однако импорт продукции Евросоюза остался без изменений. В связи с этим можно подтвердить отсутствие реэкспорта европейских товаров на территорию РФ, передает РИА Новости.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что попытки провести политику по изоляции России приведут к очень серьезным последствиям для государств Европы. По его словам, «цена будет бесконечной» и ее заплатит, в частности, Польша.

Экспорт Жозеп Боррель Россия Турция Европа
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