«Платит Европа»: Эрдоган озвучил цену изоляции России

Фото: Администрация президента РФ

Попытки провести политику по изоляции России приведут к очень серьезным последствиям для государств Европы. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, — заявил он.

По словам турецкого лидера, также за изоляцию России заплатит Польша. Об этом он рассказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормальной реакцией европейских лидеров, поддержавших санкции в отношении России, которые приблизили экономику континента к рецессии, стал бы их уход в отставку.

Председатель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 14 ноября, сообщил по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе, что главы МИД договорились о продолжении санкционной блокады по отношению к Российской Федерации, а также об изоляции ее на международной арене.