Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Платит Европа»: Эрдоган озвучил цену изоляции России

Евгений Белоусов
В мире
«Платит Европа»: Эрдоган озвучил цену изоляции России
Фото: Администрация президента РФ

Попытки провести политику по изоляции России приведут к очень серьезным последствиям для государств Европы. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, — заявил он.

По словам турецкого лидера, также за изоляцию России заплатит Польша. Об этом он рассказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормальной реакцией европейских лидеров, поддержавших санкции в отношении России, которые приблизили экономику континента к рецессии, стал бы их уход в отставку.

Председатель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 14 ноября, сообщил по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе, что главы МИД договорились о продолжении санкционной блокады по отношению к Российской Федерации, а также об изоляции ее на международной арене.

Реджеп Тайип Эрдоган Россия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте