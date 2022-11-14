Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит попытки изолировать Россию

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Председатель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 14 ноября, сообщил по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе, что главы МИД договорились о продолжении санкционной блокады по отношению к Российской Федерации, а также об изоляции ее на международной арене.

Кроме того, Боррель заявил о готовности усиления санкционных мер, а также о введении ограничений «против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России, — Ирана и Белоруссии», передает РИА Новости.

До этого Боррель рассказал, что Евросоюз изучит уровень участия Белоруссии в спецоперации на Украине, содействие в работе будет оказывать представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что европейские страны намерены продолжить поддерживать контакт с белорусской оппозицией. В частности, речь идет о «тысяче политзаключенных».

Также Боррель заявил о запуске кампании по тренировке 15 тысяч украинских военнослужащих. По его словам, продолжение оказания военной помощи Украине является правильной стратегией.