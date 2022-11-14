Боррель: ЕС в рекордные сроки запустит миссию по тренировке украинских военных

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Европейский союз в кратчайшие сроки запускает кампанию по тренировке 15 тысяч украинских военнослужащих и считает продолжение оказания военной помощи Украине правильной стратегией. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

— ЕС в рекордные сроки запускает миссию по подготовке украинских военных, которая начнет работать в течение пары недель. Она будет размещена в Польше, есть также много стран, которые хотят участвовать в этой тренировочной миссии, чтобы подготовить 15 тысяч солдат, — отметил дипломат.

Он добавил, что в ближайшие дни состоятся встречи министров иностранных дел и обороны, в рамках которых будет обсуждаться помощь Украине.

Боррель назвал стратегию Евросоюза относительно военной помощи Украине правильной, что, по его словам, подтверждают новости с фронта.

Военная тренировочная кампания для Украины, рассчитанная на два года, будет называться EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine). Решение о ее создании приняли еще 17 октября. На реализацию миссии выделят 106,7 миллиона евро, передает ТАСС.

Одновременно с этим Боррель заявил, что страны Евросоюза на текущий момент не готовы обсуждать введение новых санкций в отношении России.