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Боррель: ЕС пока не готов обсуждать новые санкции против России

Араз Салехов
В мире
Боррель: ЕС пока не готов обсуждать новые санкции против России
Фото: flickr/european_parliament

Страны Евросоюза на текущий момент не готовы обсуждать введение новых санкции против России. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

— Сегодня и завтра мы проведем встречи министров иностранных дел и обороны, которые будут сосредоточены на оказании помощи Украине. ЕС в рекордные сроки запускает миссию по подготовке украинских военных. Новости с фронта подтверждают, что стратегия ЕС по оказанию обширной военной помощи Украине является правильной, — цитирует ТАСС Борреля.

В пятницу, 11 ноября, лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что необходимость реализации санкционных мер по отношению к России на фоне общего падения уровня жизни французов вызывает сомнения.

В четверг, 10 ноября, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявил, что Евросоюзу необходимо адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности в рамках общего сотрудничества. Боррель назвал возможность быстро транспортировать силы из одной части ЕС в другую критически важной для обороны стран Европы.

Санкции Жозеп Боррель Россия Европа
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