Боррель призвал Евросоюз адаптировать возможности для повышения военной мобильности

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Европейскому союзу необходимо адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности в рамках общего сотрудничества. Об этом в четверг, 10 ноября, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

— Среда безопасности в Европе претерпела существенные изменения… Мы должны адаптировать нашу оборонную политику в соответствии с новой средой… Мы должны адаптировать нашу систему мобильности для наших войск, чтобы мы могли быстро транспортировать и разворачивать наши военные возможности, — отметил он.

Боррель назвал возможность быстро транспортировать силы из одной части ЕС в другую критически важным для обороны стран Европы. Причем, в первую очередь политик выделил транспортировку военных ресурсов с Запада на Восток на внешние границы Европы. По его словам, специальных дорог для военного транспорта не существует.

— Они используют гражданскую инфраструктуру… Не вся инфраструктура готова поддерживать транспортировку военного оборудования, — цитирует Борреля РИА Новости.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему НАТО и Евросоюз не откажутся от военной помощи Украине. По мнению политолога Сергея Маркелова, страны НАТО и Евросоюза убедили себя в необходимости военной, финансовой и политической помощи Украине. Глобальная задача Запада — отрепетировать военный конфликт ценой одного государства.

При этом руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «ВМ», почему Европа сокращает военную поддержку Украине. Эксперт считает, что возможности поставок европейского оружия для Украины уже исчерпаны. Теперь страны Европы будут переходить на экономическую поддержку, со временем пытаясь, по возможности, полностью прекратить любую помощь.