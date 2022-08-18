«К зиме перестанут»: почему Европа сокращает военную поддержку Украине

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Возможности поставок европейского оружия для Украины уже исчерпаны. Теперь страны Европы будут переходить на экономическую поддержку, со временем пытаясь, по возможности, полностью прекратить любую помощь. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя новость об отказе некоторых стран Евросоюза от военной поддержки Украины.

Ранее стало известно, что шесть крупных европейских государств не дали новых двусторонних обещаний Украине о поставках военной техники в июле. Об этом сообщает издание Politico, которое ссылается на информацию Кильского института мировой экономики. По данным исследователей, после начала спецоперации на Украине в конце февраля такое произошло впервые.

Политолог отметил, что Европа много лет снижает запасы вооружений — теперь их не хватает даже для собственных потребностей.

— У Европы исчерпались возможности военной поддержки. Она, начиная с 90-х годов, активно сокращала свои военные потенциалы и сократила настолько, что отдавать Украине уже нечего. Во-вторых, Европа очень сильно страдает от своих же санкций: еще больше снижается потенциал. А главное, их не очень хочется уже реализовывать. Но, чтобы не реализовывать, надо как-то своим объяснить. Лучше всего объяснить так, что, в общем, уже и не хочется, — объяснил Журавлев.

По словам специалиста, Европе невыгодно продолжение боевых действий на Украине, поэтому она тихо-мирно начинает «спускать ситуацию на тормозах».

В ближайшее время Европа будет помогать Украине только финансово, уверен Журавлев.

— Арсеналы полупустые, политическую помощь они уже всю оказали. Что еще можно в политике сделать — исключить нас из ООН? Это невозможно по уставу, постоянные члены Совбеза не могут быть исключены из ООН. Политических демаршей уже не хватает, они так много сделали в начале, что сейчас уже показывать нечего. Экономически давать тоже нечего, кроме денег: краска пока есть, печатные станки тоже есть. Будут еще всякие запреты давать русским визы, но это ничего не стоит, — рассказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что поддержка Европы оказывает положительное психологическое влияние на украинцев. Эффект от поставок вооружения тоже есть, однако эта поддержка ослабевает, усилить ее влияние, скорее всего, уже не получится, заметил Журавлев.

При наличии возможности Европа откажется от поддержки Украины в ближайшее время, уверен политолог.

— Думаю, если будет возможность, они к зиме перестанут оказывать поддержку. Но вдруг американцы вмешаются? Америка далеко — им этот конфликт выгоден во всех смыслах, он и России, и Европе портит жизнь. А вот для европейцев минусов гораздо больше. Возможно, завтра американцы гаркнут, и европейцы начнут помогать Украине каким-нибудь экзотическим способом, потому что неэкзотические уже исчерпаны, — заключил Журавлев.