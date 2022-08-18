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«Им страшно признаться»: почему Европа перестала вводить санкции против России

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Им страшно признаться»: почему Европа перестала вводить санкции против России
Фото: president.gov.ua

Западные страны не предлагают новых санкционных мер в отношении России в ООН по причине опасения низкой поддержки их инициатив от других государств. Об этом сообщает в четверг, 18 августа, агентство Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», ждать ли новых санкции в отношении России или их начнут отменять в ближайшем будущем.

По его словам, представители власти западных стран боятся недовольства среди людей из-за введения санкций и их последствий.

— Я думаю, что это правда, но не вся. Санкции очень сильно бьют по самим западным странам. Тот, кто их создает, вынужден думать о последствиях для себя. На Западе существует выборный процесс. Например, если немцев не кормить, не поить и не давать им горячей воды, то они могут проголосовать против действующего кабинета министров. А это никому не нужно. Именно поэтому представители власти начинают тормозить санкции, — рассказал Журавлев.

Политолог считает, что большинство стран на самом деле не поддерживают санкции в отношении России.

— Отмечу, что поддержка тоже явно снижена. Выставка «Армия-2022» показала, кто такие военные министры. Это самые консервативные в любом правительстве люди. Однако огромное количество военных министров из разных стран мира приехало на этот международный форум в Россию. Это показало реальное отношение к санкционному процессу. Ни одна из стран, чьи министры приехали на выставку, не поддерживает антироссийские санкции. Им это не нужно, — заверил Журавлев.

Собеседник «ВМ» уверен, что западные страны не предлагают новых антироссийских санкций в ООН не из-за опасения низкой поддержки от других государств. Они сами сильно страдают от их последствий.

— Повторюсь: это только часть истины. Санкции уже настолько бьют по самим авторам, что им приходится задумываться. Им страшно в этом признаться. А гораздо легче сказать, что их не поддерживают в ООН, — рассказал специалист.

Политолог отметил, что новые антироссийские санкции будут вводить очень медленно, так как не все европейские страны их поддерживают.

— Новые санкции будут вводиться медленно и тяжело. В рамках ЕС их согласовать практически невозможно. Венгрия против, Германия колеблется. Как мы знаем, в Евросоюзе все решения принимаются единогласно, поэтому санкционные меры будут очень долго согласовывать, — заключил Журавлев.

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