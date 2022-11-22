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Врач назвал группы риска по свиному гриппу

Александр Афонин
Общество
Врач назвал группы риска по свиному гриппу
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Заболевание свиным гриппом A (H1N1) может быть особо опасно для беременных, маленьких детей, лиц старше 65 лет и граждан, у которых наблюдаются хронические заболевания. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

— Когда мы говорим о гриппе, то в группе риска всегда дети до пяти лет, беременные, взрослые старше 65 лет, люди любого возраста с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, — сказал он.

Специалист добавил, что свиной грипп проявляется в виде высокой температуры, а также ломоте в мышцах и суставах. Кроме того, заболевание может быстро перетечь в легкие, что вызовет вирусную или бактериальную пневмонию. Снизить риск заражения можно с помощью вакцинации, ношения масок и обработке рук антисептиками, передает Москва 24.

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что заболевание свиным гриппом может привести к развитию бактериальных инфекций и сепсиса с повреждением или полным отказом всех органов. По ее словам, заболевание имеет свойство стимулировать воспалительную реакцию.

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