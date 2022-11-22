Роналду прокомментировал расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Португальский нападающий Криштиану Роналду во вторник, 22 ноября, выступил с заявление после расторжения контракта с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».

— После переговоров с «Манчестер Юнайтед» мы пришли к соглашению о расторжении контракта. Я люблю «Манчестер Юнайтед» и его фанатов. Это никогда не изменится, — сказал он.

37-летний форвард добавил, что сегодня обеим сторонам пришло время для новых вызовов. В процессе выступления футболист пожелал руководству английского клуба всего наилучшего, передают «Известия».

О расторжении контракта с Криштиану Роналду сообщил сам футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Руководство «МЮ» поблагодарило португальского форварда за проведенное в составе команды время и пожелало ему всего наилучшего в будущей карьере.

До этого телеканал ESPN сообщил, что «Манчестер Юнайтед» намерен подать в суд на футболиста, если он решит отказаться покинуть состав команды. По данным издания, руководство «Манчестер Юнайтед» планирует избежать подобного исхода событий.