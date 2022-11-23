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Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене экс-министра образования Табачника

Юлия Курганова
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Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене экс-министра образования Табачника
Фото: president.gov.ua

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении в государственной измене бывшего министра образования и науки страны Дмитрия Табачника. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства во вторник, 22 ноября.

Согласно данным генпрокуратуры, экс-министр образования якобы сотрудничал с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким и врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо.

Кроме того, утверждается, что Табачник сотрудничал с представителями ФСБ РФ. Генеральная прокуратура Украины опубликовала номера телефонов и назвала мессенджер, через который осуществлялось общение — Telegram, сообщает РИА Новости.

Табачник занимал пост министра образования и науки Украины с 11 марта 2010 года до 23 февраля 2014 года.

22 сентября бывшего сотрудника Народной милиции ЛНР приговорили к 13 годам за выдачу гостайны. Также его лишили государственной награды республики — медали «За Веру и Волю».

Украина Генпрокуратура Госизмена
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