«Редко вижу дочек»: Куценко признался, что живет с женой в гостевом браке

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актер Гоша Куценко десять лет женат на Ирине Скриниченко. На днях он признался, что с самого начала они с супругой практикуют гостевой брак: Ирина с двумя дочерьми живет за городом, а артист — в Москве. Такие взаимоотношения, по словам звезды, у них сложились еще в начале романа. Мол, гостевой брак помогает сохранить чувства.

— Она посмотрела, как я живу, сказала: «Вот отлично, это тот человек, с которым я смогу долго жить, потому что он не будет мне мозолить глаза. У меня растут две маленькие девчонки. Они знают, что я есть. Они любят меня, дружат со мной, побаиваются меня, но я очень редко их вижу, — сообщил Куценко в передаче Пятого канала «Светская хроника».

Актер пояснил, что дело не в отношениях с другими партнерами — в верности друг друга они не сомневаются. Просто оба очень ценят комфорт. Когда знаменитость возвращается домой со съемок и хочет отдохнуть, его супруга наоборот встает, чтоб отвести детей в школу. Артист уверен, что небольшая разлука только укрепляет их брак.

— Может, мы так долго живем вместе, потому что между нами расстояние. Мы скучаем, любим друг друга и обыденность не разрушает преград отчуждения, — заявил Куценко.

В октябре сообщалось, что Гоша Куценко появился на премьере фильма режиссера Натальи Назаровой «Плакать нельзя» с беременной спутницей. Вначале артист в одиночку позировал для фотографов, а потом присоединился к женщине, которую демонстративно обнимал и поглаживал по заметно выдающемуся животу.