Синоптик Леус предупредил о сильной гололедице в Москве 23 ноября

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице в среду, 23 ноября, ожидается сильная гололедица. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Днем, по прогнозу специалиста, температура в городе будет снижаться. Так на термометрах можно будет увидеть показатели от нуля до минус 2 градуса. На дорогах и тротуарах образуется сильный гололед.

— В среду, 23 ноября, мы останемся под влиянием циклона, который будет медленно идти на восток. Осадки начнут ослабевать, они пройдут в виде снега и мокрого снега, — сообщил синоптик.

Кроме того, столице ожидается малокомфортный ветровой режим. Будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, а при порывах — до 12 метров в секунду, добавил Леус.

Также эксперт рассказал «ВМ», какая погода ожидает Москву на этой неделе. По словам Леуса, в указанный период в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. При этом заметных изменений высоты снежного покрова на этой неделе не ожидается.

Накануне Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве до 12:00 среды 23 ноября. Такое решение принято в связи с риском появления гололедицы в городе.