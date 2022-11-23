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Заслуженная артистка Попова заявила о криминальной версии смерти актера Старостина

Юлия Курганова
Общество
Заслуженная артистка Попова заявила о криминальной версии смерти актера Старостина
Фото: А зори здесь тихие. Киностудия им. Горького, 1972 год

Смерть советского и российского актера Александра Старостина, возможно, имеет криминальный след. Об этом сообщила заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

По ее словам, артиста нашли с шестью сломанными ребрами. Одно из ребер попало в легкое. Перед смертью, причина которой не сообщается, Старостин был в коме.

Попова утверждает, что актер около полутора недель назад был сильно избит, сообщает Пятый канал.

Старостин скончался 21 ноября в возрасте 71 года. Он запомнился зрителям по ролям в картине «А зори здесь тихие» и сериале «Следствие ведут знатоки».

Артист родился в 1951 году в Москве, после окончания школы поступил в ГИТИС. За время творческой карьеры работал в Театре имени Александра Пушкина, Государственном академическом Большом театре и Центральном доме актера имени Александры Яблочкиной.

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