Запертых на круизном лайнере беженцев с Украины разозлил русскоязычный экипаж

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Беженцы с Украины, которых разместили на круизном судне в шотландском Эдинбурге, пожаловались на условия проживания и «русскоговорящий экипаж». Об этом сообщается в издании The Daily Mail.

Из-за нехватки жилья для беженцев в стране на лайнере в порту Лит с июля разместили свыше полутора тысяч украинцев. Беженцы стали жаловаться на стесненные условия и трудности с доступом к пособиям, билетам на транспорт, также им не понравилось, что «их держат на судне с русскоговорящим экипажем».

Еще граждане Украины пожаловались на низкую скорость интернета, проблемы с доступом к парковке машин у причала и трудности с обеспечением образовательного процесса для детей.

Лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон заявил, что при нынешних темпах размещения беженцев «многим украинцам могут грозить годы жизни на борту круизного лайнера».

При этом городской совет Эдинбурга сообщил, что проживающие на лайнере украинские беженцы не обращались официально ни с одной из этих проблем.

20 ноября сообщалось, что власти Болгарии отказались оплачивать питание украинских беженцев. Владельцы гостиниц на побережье Черного моря перестали кормить беженцев из-за того, что выделяемых государством 15 болгарских левов (менее 500 рублей) не хватает на покрытие расходов на еду.