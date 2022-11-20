В Болгарии перестали кормить беженцев с Украины

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В Болгарии изменили государственную программу размещения беженцев с Украины, исключив из нее питание. Об этом сообщается в издании Sofia Globe.

Отмечается, что владельцы гостиниц на побережье Черного моря перестали кормить украинских беженцев из-за того, что выделяемых государством 15 болгарских левов (менее 500 рублей) не хватает на покрытие расходов на еду.

— Последние три дня мы обеспечивали беженцев едой за собственные деньги, но с сегодняшнего дня мы прекращаем их кормить, так как у нас нет для этого возможности, — сообщил владелец отеля Михаил Зегов.

В Болгарии по госпрограмме проживают свыше десяти тысяч беженцев с Украины, уточняется в статье.

Срок действия предыдущей программы предоставления жилья беженцам закончился 15 ноября. Она предусматривала размещение переселенцев в гостиницах за счет государства. Согласно новым распоряжениям, украинцев сейчас размещают на государственных и муниципальных базах отдыха.

Арендодатели в Канаде «пользуются» прибывающими в страну беженцами с Украины, требуя с них залог за жилье на многие месяцы вперед. Об этом сообщается 15 ноября в издании Globe and Mail.

В статье рассказана история 45-летней Галины Дурисвит, которая приехала в Канаду в марте вместе с 15-летним сыном.