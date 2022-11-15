В Канаде рассказали, как «пользуются» беженцами с Украины

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Арендодатели в Канаде «пользуются» прибывающими в страну беженцами с Украины, требуя с них залог за жилье на многие месяцы вперед. Об этом сообщается в издании Globe and Mail.

В статье рассказана история 45-летней Галины Дурисвит, которая приехала в Канаду в марте вместе с 15-летним сыном. Женщина в течение нескольких месяцев искала съемное жилье в Торонто, регулярно откликаясь на предложения аренды, но постоянно «натыкалась на стену», когда владельцы квартир просили плату за полгода вперед, что запрещено местными законами.

— Я просто подаю заявку за заявкой, и никто меня не выбирает, — пожаловалась украинка.

По ее словам, отсутствие кредитной истории и тот факт, что она совсем недавно стала работать, сыграли свою роль в этом вопросе. При этом она сообщила, что все же нашла вариант с однокомнатной квартирой без требования большого залога, но планирует переехать туда только в январе.

В публикации отмечается, что история Дурисвит не является одиночным случаем, многие беженцы сталкиваются с такими же проблемами.

Исполнительный директор Центра для новоприбывающих Peel Эффат Гассеми сообщила, что некоторым беженцам трудно внести депозит даже за один месяц.

— Арендодатели пользуются новоприбывшими. Запрашивать залог за шесть месяцев и один год — нелепо. Это просто бесчеловечно, — возмутилась она.

Гассеми призвала ввести новые ограничения для арендодателей, которые «несправедливо относятся» к беженцам.

Она рассказала, что первых украинских беженцев жители Канады в основном встречали с распростертыми объятиями, позволяя им жить в своих подвалах и пустых комнатах, иногда не взимая арендной платы. Но ситуация постепенно меняется по мере того, как в страну приезжает все больше граждан Украины, отметила директор центра.

Польша крайне недовольна ограниченной финансовой помощью от Европейского союза на содержание беженцев с Украины. Об этом 14 ноября написал обозреватель британской газеты Express Тим Макналти, ссылаясь на источники в польском правительстве.