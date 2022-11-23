Пасечник сообщил, что на разминирование территории ЛНР уйдут годы

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На разминирование и обезвреживание взрывоопасных предметов на территории ЛНР потребуется несколько лет. Об этом сообщил в среду, 23 ноября, врио главы региона Леонид Пасечник.

— Для того, чтобы полностью разминировать территорию республики, понадобятся годы, учитывая факт, что боевые действия еще продолжаются, — заявил он в беседе с изданием «Известия».

Глава ЛНР напомнил о невозможности проводить работы по разминированию у линии боевого соприкосновения.

По его словам, в первую очередь нужно разминировать жилые районы, сельскохозяйственные территории и важные объекты инфраструктуры. Он рассказал, что плотнее всего заминированы территории возле российской границы, села в Станично-Луганском районе и Славяносербский район ЛНР.

Главной проблемой является хаотичное минирование территории украинскими военными. Этот процесс ведется, в том числе, при помощи беспилотников и артиллерии, указал Пасечник.

Он отметил, что затрудняют работу саперов и неразорвавшиеся боеприпасы, из-за которых в ЛНР «сплошное минное поле».

На некоторых участках в ЛНР украинская армия начала выдыхаться. Об этом 18 ноября сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

ВСУ каждый день пытаются прорвать линию обороны на севере республики, самые интенсивные бои идут возле населенного пункта Сватово.