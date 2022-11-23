В ЕК объяснили, как будет действовать механизм лимита цены на газ

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Европейская комиссия (ЕК) предложила установить потолок цен на газ из России в размере около трех тысяч долларов за одну тысячу кубических метров по контракту на месяц вперед. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕК.

Предполагается, что эта мера будет распространяться на газовых хаб TTF в Нидерландах.

ЕК допускает вмешательство в том случае, если стоимость газа будет выше установленной отметки в течение 14 дней или если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составит 58 евро или выше на протяжении 10 торговых дней.

Механизм планируют запустить с начала следующего года, передает Газета.ru.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, по какой причине Россия не потеряет доход даже в случае сокращения поставок энергоресурсов.

1 ноября стало известно, что Катар может прекратить поставки газа, если страны ЕС введут потолок цен на российское топливо. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «ВМ», проживут ли страны Европы без российского и катарского газа.