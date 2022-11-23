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Politico: ВОЗ планирует переименовать оспу обезьян в MPOX

Лейла Алиева
В мире
Politico: ВОЗ планирует переименовать оспу обезьян в MPOX
Фото: flickr/minoritenplatz8

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переименует оспу обезьян в МРОХ. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники

Причиной такого решения является растущее давление от представителей администрации президента США. Именно они призвали ВОЗ изменить название болезни, а если организация оперативно не предпримет этих действий, то США начнут действовать в одностороннем порядке.

По данным газеты, решение возможно объявят уже в среду, 23 ноября.

Недавно доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что заболеть одновременно COVID-19 и оспой обезьян почти невозможно, так как это вирусы с повышенной вирулентностью.

Оспа обезьян начала распространяться за пределами африканского контента в мае этого года. «Вечерняя Москва» собрала все самое важное об этой инфекции — симптомы, лечение и способы передачи. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, риск пандемии напрямую связан с опасностью мутаций, которые произошли с вирусом оспы обезьян с момента последней вспышки в Нигерии в 2017–2019 годах.

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