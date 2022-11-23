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Приметы и советы

Неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart в штате Виргиния

Лейла Алиева
В мире
Неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart в штате Виргиния
Фото: Unsplash

В штате Виргиния в городе Чесапик неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart. Об этом сообщается в эфире телекомпании ABC со ссылкой на полицию в среду, 23 ноября.

Согласно информации телекомпании, в результате инцидента погибло несколько человек, также сообщается о раненных. Их точное количество в настоящее время устанавливается правоохранительными органами. Сам же злоумышленник мертв.

Похожий инцидент произошел в ночь на Хеллоуин, 31 октября, в Чикаго. Неизвестный открыл стрельбу из своего автомобиля по толпе на оживленной улице города. В результате пострадали не менее 14 человек, включая трехлетнего ребенка, еще одного человека злоумышленник сбил на машине.

В конце сентября трое злоумышленников проникли в здание полиции в турецком городе Мерсин и совершили теракт. Террористы под видом сотрудников правоохранительных органов проникли в участок. Когда их попытались задержать, то началась перестрелка.

Еще одна стрельба произошла 26 сентября в Ижевске, когда неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу и открыл огонь. Первым от рук стрелка погиб охранник учебного заведения. После этого он пошел в классы и стал стрелять по детям. Подобрее — в материале «Вечерней Москвы».

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