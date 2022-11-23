Четырехлетняя девочка ушла из дома и замерзла насмерть в Бурятии

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В бурятском селе четырехлетняя девочка ночью незаметно вышла из дома на улицу и получила переохлаждение, от которого скончалась. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в региональном Следственном комитете.

Ребенок жил в частном доме в многодетной семье. Вечером мать уложила всех пятерых детей спать, а сама заснула в соседней комнате. Ее муж-вахтовик в это время был в рабочей командировке.

В два часа ночи женщина проснулась и обнаружила, что ее четырехлетней дочери нет в кровати. Она бросилась на поиски девочки. Позже к ней присоединились ее односельчане. Уже на рассвете ребенка нашли у забора соседского дома. Малышка была одета в легкие платье, куртку и сапоги.

— Сотрудники полиции на своем автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой медицинской помощи, чтобы доставить в больницу. На полпути машины встретились, но к этому моменту ребенок скончался, — говорится в сообщении.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, уточнили в ведомстве.

15 ноября трагический случай произошел в Подмосковье, где 14-летний подросток погиб во время занятий на турнике.