Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подросток погиб в Подмосковье во время занятий на турнике

Степан Жирнов
Происшествия
Подросток погиб в Подмосковье во время занятий на турнике
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Подмосковье 14-летний подросток погиб во время занятий на турнике. Об этом стало известно в среду, 16 ноября.

Трагедия произошла 15 ноября на территории участка, на котором расположено несколько частных домов. Восьмиклассник пришел из школы и зашел в один из них. Через час после его возвращения к нему зашел родственник, чтобы позвать мальчика на обед, но обнаружил бездыханное тело подростка.

Прибывшая на место полиция заключила, что причиной смерти мог стать несчастный случай: школьник лежал в нетипичной позе.

Родные погибшего сообщили, что ребенок в последнее время был бодр и весел, тем более что за неделю до смерти он отпраздновал свой день рождения. Школьник занимался боксом и борьбой, а раньше ходил на акробатику. Оттуда у подростка осталась привычка выполнять на турнике трюки и упражнения на растяжку. У правоохранительных органов есть версия, что во время выполнения кувырка восьмиклассник потерял сознание и упал, сообщил «МК».

Еще один ребенок погиб в Московской области во время занятий спортом 11 сентября. Тринадцатилетней девочке стало плохо во время заплыва в бассейне. Пострадавшую госпитализировали, но позже она скончалась в больнице.

Подмосковье Московская область Смерть МВД Подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте