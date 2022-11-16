Подросток погиб в Подмосковье во время занятий на турнике

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Подмосковье 14-летний подросток погиб во время занятий на турнике. Об этом стало известно в среду, 16 ноября.

Трагедия произошла 15 ноября на территории участка, на котором расположено несколько частных домов. Восьмиклассник пришел из школы и зашел в один из них. Через час после его возвращения к нему зашел родственник, чтобы позвать мальчика на обед, но обнаружил бездыханное тело подростка.

Прибывшая на место полиция заключила, что причиной смерти мог стать несчастный случай: школьник лежал в нетипичной позе.

Родные погибшего сообщили, что ребенок в последнее время был бодр и весел, тем более что за неделю до смерти он отпраздновал свой день рождения. Школьник занимался боксом и борьбой, а раньше ходил на акробатику. Оттуда у подростка осталась привычка выполнять на турнике трюки и упражнения на растяжку. У правоохранительных органов есть версия, что во время выполнения кувырка восьмиклассник потерял сознание и упал, сообщил «МК».

Еще один ребенок погиб в Московской области во время занятий спортом 11 сентября. Тринадцатилетней девочке стало плохо во время заплыва в бассейне. Пострадавшую госпитализировали, но позже она скончалась в больнице.