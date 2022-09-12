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Школьница умерла во время тренировки в столичном бассейне

Степан Жирнов
Происшествия
Школьница умерла во время тренировки в столичном бассейне
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Тринадцатилетняя девочка погибла в одном из столичных бассейнов. Об этом стало известно в понедельник, 12 сентября.

Все произошло 11 сентября. По данным источника «ВМ», школьница проплыла буквально несколько метров и почувствовала себя плохо. Девочка самостоятельно добралась до бортика и потеряла сознание.

Вскоре пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание, сообщает РЕН ТВ.

Другая трагедия случилась в Подмосковье 1 сентября. Мусоровоз сбил двух девочек, один ребенок в результате погиб.

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