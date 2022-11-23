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Ефимов: Московские производители увеличили поставки продуктов питания на 4,9 процента с начала года

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Московские производители увеличили поставки продуктов питания на 4,9 процента с начала года
Фото: Пресс-служба

Столичные производители продуктов питания с января по сентябрь 2022 года увеличили поставки товаров на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 23 ноября.

— За девять месяцев текущего года компании столицы поставили заказчикам товары более чем на 405 миллиардов рублей — это на 4,9 процента превышает показатель за аналогичный период 2021 года. Такого роста удалось достичь в том числе благодаря увеличению отгрузки молочной продукции. Она выросла на 19 процентов и составила 44 миллиарда рублей, — отметил Ефимов.

По его словам, с января текущего года столичные производители также увеличили поставки напитков (до 53 миллиардов рублей, рост — 11,5 процента). Общий объем производства продуктов питания в Москве за девять месяцев 2022 года вырос на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, добавил заммэра.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заключил, что в столице работает более 200 предприятий пищевой промышленности, около 70 из них занимаются выпуском хлебобулочных изделий. Компании успешно развивают свои производства в том числе благодаря поддержке, оказываемой властями Москвы.

До этого сообщалось, что за девять месяцев текущего года столичные производители выпустили на 16,6 процента больше мясных изделий, чем за аналогичный период прошлого года.

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