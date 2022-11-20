Ефимов: С начала года столичные производители нарастили выпуск мясных продуктов на 16 процентов

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За девять месяцев текущего года московские производители выпустили на 16,6 процента больше мясных изделий, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва — крупный производитель продуктов питания. В столице работают более 200 предприятий пищевой промышленности. Их постоянно растущие мощности могут закрыть не только потребности москвичей, но и соседних регионов, — отметил представитель мэрии.

Он также добавил, что объем поставленной заказчикам продукции за указанный период вырос на шесть процентов, до 89 миллиардов рублей.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в Москве произвели свыше 106 тысяч тонн копченых колбасных изделий, что на 26 процентов больше, чем в прошлом году.

Мясных полуфабрикатов с января по сентябрь 2022-го выпустили на 5,4 процента больше — порядка 77 тысяч тонн. По словам Овчинского, такая динамика обусловлена широкой поддержкой производителей продуктов питания со стороны московского руководства.

Для развития промышленного потенциала столицы инвесторам даются участки для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) без проведения торгов. Так, в рамках развития МаИП в городе построят свыше 10 предприятий пищевой сферы, где будут производиться кондитерские изделия, макароны, специи и другие продукты питания.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что в районе Ново-Переделкино инвестор без торгов получит в аренду участок для возведения завода по производству инновационных пищевых продуктов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

В роли инвестора выступит «ПСК Магистраль Констракшн», которая производит инновационные пищевые продукты и поставляет их в магазины по всей стране.