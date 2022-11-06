Ефимов: Производство инновационных продуктов питания появится в Москве

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Россия, Москва, Новоорловская улица Карта всех событий

Инвестор без торгов получит в аренду участок в районе Ново-Переделкино для возведения завода по производству инновационных пищевых продуктов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в воскресенье, 6 ноября.

— Площадь объекта составит около 20 тысяч квадратных метров. Планируемый объем инвестиций в создание предприятия оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей, — сказал представитель мэрии.

При этом в роли инвестора выступит «ПСК Магистраль Констракшн», которая производит инновационные пищевые продукты и поставляет их в магазины по всей стране.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что предприятие будет заниматься производством фруктовых и овощных пюре, десертов, фитонапитков, продуктов органического фастфуда, а также лечебного и спортивного питания.

Уточняется, что в научно-производственном комплексе появятся пекарня, цеха по выпуску десертов и функционального питания, комплекс акустической заморозки, а также роботизированные теплицы.

Ежегодно компания, по данным Овчинского, планирует выпускать продукцию на 500 миллионов рублей. При этом устроиться туда смогут 150 человек.

Решение о предоставлении участка для инновационного производства приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии, добавил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Оно разместится на Новоорловской улице, владение 7, на площади 0,72 гектара. Гаман уточнил, что договор с инвестором будет заключен сроком на пять лет.

Представитель ООО «ПСК Магистраль Констракшн» Евгений Рангаев подчеркнул, компания более семи лет разрабатывает, проектирует и строит объекты формата FoodTech и AgTech.

До этого Ефимов сообщил, что за 9 месяцев 2022 года городские власти выдали разрешения на строительство 18 производственных объектов общей площадью более 189 тысяч «квадратов».

Он также добавил, что в Москве с каждым годом растет количество промышленных площадок. Так, в 2022 году их общее число превысило 3,5 тысячи.