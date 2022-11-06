Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Производство инновационных продуктов питания появится в Москве

Василий Плиткин
Город
Ефимов: Производство инновационных продуктов питания появится в Москве
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Новоорловская улица Карта всех событий

Инвестор без торгов получит в аренду участок в районе Ново-Переделкино для возведения завода по производству инновационных пищевых продуктов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в воскресенье, 6 ноября.

— Площадь объекта составит около 20 тысяч квадратных метров. Планируемый объем инвестиций в создание предприятия оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей, — сказал представитель мэрии.

При этом в роли инвестора выступит «ПСК Магистраль Констракшн», которая производит инновационные пищевые продукты и поставляет их в магазины по всей стране.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что предприятие будет заниматься производством фруктовых и овощных пюре, десертов, фитонапитков, продуктов органического фастфуда, а также лечебного и спортивного питания.

Уточняется, что в научно-производственном комплексе появятся пекарня, цеха по выпуску десертов и функционального питания, комплекс акустической заморозки, а также роботизированные теплицы.

Ежегодно компания, по данным Овчинского, планирует выпускать продукцию на 500 миллионов рублей. При этом устроиться туда смогут 150 человек.

Решение о предоставлении участка для инновационного производства приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии, добавил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Оно разместится на Новоорловской улице, владение 7, на площади 0,72 гектара. Гаман уточнил, что договор с инвестором будет заключен сроком на пять лет.

Представитель ООО «ПСК Магистраль Констракшн» Евгений Рангаев подчеркнул, компания более семи лет разрабатывает, проектирует и строит объекты формата FoodTech и AgTech.

До этого Ефимов сообщил, что за 9 месяцев 2022 года городские власти выдали разрешения на строительство 18 производственных объектов общей площадью более 189 тысяч «квадратов».

Он также добавил, что в Москве с каждым годом растет количество промышленных площадок. Так, в 2022 году их общее число превысило 3,5 тысячи.

Производство Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте