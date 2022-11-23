Сергунина: Межрегиональный проект с участием Москвы отметили на национальном турконкурсе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Совместный проект Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода занял второе место в номинации «Лучшая идея туристического события» XI национальной премии Russian Event Awards. Об этом в среду, 23 ноября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Москва вместе с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом представила на конкурсе межрегиональный маршрут, который предлагает побывать в трех городах. Проект включает тематические программы для семей с детьми, поклонников культурно-познавательного отдыха и гурманов, — сказала она.

Всего в проекте разработано три программы: «Три столицы: избранное», «Семейные выходные» и программа «Великий кулинарный путь». С их помощью пользователи могут познакомиться с памятниками архитектуры и популярными точками притяжения Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Кроме того, маршруты расскажут о культурных точках городов и 15 заведениях, представляющих различные кухни мира.

Фото: Пресс-служба Мостуризма

Накануне Наталья Сергунина сообщила, что столичной образовательной программе для малого бизнеса «Стартап-школа МБМ» исполнилось пять лет. За время работы в ней приняли участие более 10 тысяч человек.