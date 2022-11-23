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Диетолог объяснила, как выбрать самый полезный хлеб

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог объяснила, как выбрать самый полезный хлеб
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Чтобы выбрать полезных хлеб, необходимо обращать внимание, из какой муки он изготовлен. Об этом рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

По словам специалиста, не стоит покупать изделие, в составе которого на первом месте стоит пшеничная мука высшего сорта. В этой муке содержится лишь эндосперм пшеницы, в котором в основном один крахмал. Диетолог порекомендовала отдавать предпочтение хлебу из цельнозерновой муки, которая включает зародыши пшеницы и отруби, содержащие белки, жиры, клетчатку, витамины, минералы и полезные растительные соединения.

— Цельнозерновой хлеб в рационе помогает снизить риск развития многих заболеваний, в том числе диабета II типа, болезней сердца и некоторых видов рака. Однако не надо забывать, что гликемический индекс у него такой же высокий, как и у продукта из «очищенной» муки, — пояснила врач.

Для тех, кто страдает диабетом или желает похудеть, лучше выбрать хлеб из пророщенного зерна пшеницы, так как в нем снижено количество углеводов и больше пищевых волокон и полезных веществ.

Наталья Павлюк подчеркнула, что наиболее полезным считается хлеб на закваске, который готовят способом естественной ферментации с помощью дрожжей и бактерий, передает «Москва 24».

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала «Вечерней Москве», что консерванты или дополнительные добавки в составе тушенки служат поводом отказаться от ее покупки.

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