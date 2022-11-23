Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Четыре новостройки по реновации передано под заселение в ВАО

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Четыре новостройки по реновации передано под заселение в ВАО
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Четыре дома по реновации в столичных районах Измайлово, Косино-Ухтомский и Восточный было передано под заселение с начала этого года. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в среду, 23 ноября.

— С начала отселения 26 домов в районах Измайлово, Косино-Ухтомский и Восточный правообладателями новых квартир стали около 2,5 тысячи человек, которые заключили соответствующие договоры с Департаментом городского имущества и переехали в современное жилье, — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

На востоке города с начала реализации программы были готовы к переселению жители 86 домов, 44 из них уже полностью расселены, а 16 — снесены. В настоящее время две новостройки введены в эксплуатацию и готовятся к заселению, одновременно строится 36 новых домов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В рамках программы реновации на Профсоюзной улице появится дом на 240 квартир. В здании предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатных квартиры, часть из них адаптируют для маломобильных граждан.

Строительство Жилье Восточный административный округ (ВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения