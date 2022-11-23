Четыре новостройки по реновации передано под заселение в ВАО

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Четыре дома по реновации в столичных районах Измайлово, Косино-Ухтомский и Восточный было передано под заселение с начала этого года. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в среду, 23 ноября.

— С начала отселения 26 домов в районах Измайлово, Косино-Ухтомский и Восточный правообладателями новых квартир стали около 2,5 тысячи человек, которые заключили соответствующие договоры с Департаментом городского имущества и переехали в современное жилье, — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

На востоке города с начала реализации программы были готовы к переселению жители 86 домов, 44 из них уже полностью расселены, а 16 — снесены. В настоящее время две новостройки введены в эксплуатацию и готовятся к заселению, одновременно строится 36 новых домов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В рамках программы реновации на Профсоюзной улице появится дом на 240 квартир. В здании предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатных квартиры, часть из них адаптируют для маломобильных граждан.