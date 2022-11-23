Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Травматолог Бактышев рассказал, как снизить вероятность падения на льду

Ирина Игнатенко
Общество
Травматолог Бактышев рассказал, как снизить вероятность падения на льду
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Чтобы снизить вероятность падения на льду, следует надевать удобную обувь с нескользкой подошвой. Такой совет дал травматолог-ортопед Даниил Бактышев.

— В первую очередь для избегания травм в гололед нужно носить удобную обувь с хорошей нескользкой подошвой. И, конечно, важно стараться избегать скользких мест, — подчеркнул он.

Если падение все же произошло, не нужно спешить и стараться быстро встать. Стоит оценить, насколько сильный ушиб был получен, возможно ли сменить положение тела. Если человек может самостоятельно передвигаться, то стоит обратиться в травмпункт, чтобы специалисты осмотрели место ушиба и дали рекомендации по лечению.

В случае если подняться самостоятельно не получается, нужно вызвать скорую помощь, передает РИАМО.

Ранее жители регионов России поделились советами, как обезопасить себя от падений в гололед. Так, предлагается клеить на подошву наждачку или лейкопластырь на тканевой основе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Переломы рук — одна из наиболее частых травм, которые возможно получить, катаясь на коньках. Однако в некоторых случаях люди повреждают и другие части тела. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-травматолог и ортопед Сергей Дедов.

гололед Травмы падение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения