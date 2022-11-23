Травматолог Бактышев рассказал, как снизить вероятность падения на льду

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Чтобы снизить вероятность падения на льду, следует надевать удобную обувь с нескользкой подошвой. Такой совет дал травматолог-ортопед Даниил Бактышев.

— В первую очередь для избегания травм в гололед нужно носить удобную обувь с хорошей нескользкой подошвой. И, конечно, важно стараться избегать скользких мест, — подчеркнул он.

Если падение все же произошло, не нужно спешить и стараться быстро встать. Стоит оценить, насколько сильный ушиб был получен, возможно ли сменить положение тела. Если человек может самостоятельно передвигаться, то стоит обратиться в травмпункт, чтобы специалисты осмотрели место ушиба и дали рекомендации по лечению.

В случае если подняться самостоятельно не получается, нужно вызвать скорую помощь, передает РИАМО.

Ранее жители регионов России поделились советами, как обезопасить себя от падений в гололед. Так, предлагается клеить на подошву наждачку или лейкопластырь на тканевой основе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Переломы рук — одна из наиболее частых травм, которые возможно получить, катаясь на коньках. Однако в некоторых случаях люди повреждают и другие части тела. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-травматолог и ортопед Сергей Дедов.