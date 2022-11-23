Дискуссии, конференции и соревнования: в столице пройдут Дни московской конкуренции

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В столице с 7 по 11 декабря пройдут Дни московской конкуренции. Проект объединит представителей бизнеса, отраслевых экспертов, общественных организаций, студентов и разработчиков, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Дни московской конкуренции включают в себя мероприятия для предпринимателей, работников контрактных служб и других участников закупочной деятельности. В течение пяти дней будут проходить дискуссии и конференции, на которых участники смогут обсудить возможности оптимизации закупочной системы и развития конкурентной среды в столице, — рассказал руководитель ведомства.

Он отметил, что в рамках проекта состоится награждение представителей бизнеса званием «Поставщик Правительства Москвы». По словам Ивана Щербакова, Дни московской конкуренции завершатся хакатоном серии Tender Hack, целью которого станет развитие функционала портала поставщиков, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Иван Щербаков сообщил, что бот автоматических ставок на столичном портале поставщиков, за месяц работы позволил сэкономить предпринимателям более 300 миллионов рублей.