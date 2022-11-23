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Россияне назвали желаемый минимальный размер оплаты труда

Лейла Алиева
Общество
Россияне назвали желаемый минимальный размер оплаты труда
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жители столицы предпочли бы, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял 43 500 рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 31 700 человек, которые живут в городах с численностью населения от 500 тысяч. Согласно результатам опроса, в топ-3 вошли Владивосток, где зарплатные ожидания составляют 40 900 рублей, и Хабаровск — 40 700 рублей.

— Последний вытеснил из первой тройки Санкт-Петербург, где пожелания к уровню МРОТ составили 39 900 рублей, — говорится в сообщении.

В Красноярске жители хотели бы МРОТ в размере 39 500 рублей в месяц, а жители Пензы — 33 700 рублей, передает сайт сервиса.

До этого россиянам рассказали, кто может рассчитывать на новогодние премии. Эксперты считают, что в этом году компаний, выплачивающих премии, будет меньше, чем в 2021-м, но при этом многие продолжают предоставлять тринадцатую зарплату.

Также адвокат Мария Меренкова рассказала, в каком случае сотрудники, уверенные в своей эффективности, могут требовать новогоднюю премию у руководства.

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