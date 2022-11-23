Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение по улице Спиридоновке перекрыто из-за пожара

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по улице Спиридоновке перекрыто из-за пожара
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Спиридоновка, 13 Карта всех событий

Движение по улице Спиридоновке в центре Москвы перекрыто из-за пожара в доме № 13. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 23 ноября.

На месте происшествия работают оперативные службы города, а пожарные расчеты тушат возгорание. В департаменте посоветовали москвичам выбирать маршруты объезда, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Пожар, о котором идет речь, произошел на втором этаже трехэтажной старинной усадьбы на улице Спиридоновке, в доме № 13. Открытое горение было ликвидировано в 11:26.

Москва Центральный административный округ (ЦАО) Пожары Пресненский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения