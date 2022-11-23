Движение по улице Спиридоновке перекрыто из-за пожара

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Спиридоновка, 13 Карта всех событий

Движение по улице Спиридоновке в центре Москвы перекрыто из-за пожара в доме № 13. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 23 ноября.

На месте происшествия работают оперативные службы города, а пожарные расчеты тушат возгорание. В департаменте посоветовали москвичам выбирать маршруты объезда, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Пожар, о котором идет речь, произошел на втором этаже трехэтажной старинной усадьбы на улице Спиридоновке, в доме № 13. Открытое горение было ликвидировано в 11:26.