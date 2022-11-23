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Врач Романов рассказал, какие виды онкологии вызывает курение

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Романов рассказал, какие виды онкологии вызывает курение
Фото: Pexels

Врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов рассказал, к развитию каких видов онкологии может привести курение.

Кроме рака легкого, отмечает специалист, результатом табакокурения может стать развитие опухолей головы и шеи.

— Это целая группа онкопатологий: рак губы, слизистой полости рта, носовой полости, гортани и другие. Они очень часто развиваются из-за табакокурения и имеют вторую по частоте встречаемость среди людей с такой зависимостью, — отметил эксперт в комментарии aif.ru.

Также существенно повышается риск развития рака пищевода и желудка.

Врач добавил, что при курении в организм попадает огромное количество канцерогенов, которые способны оказывать химическое и биохимическое воздействие на большое количество органов и систем.

До этого онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн назвал продукты, повышающие риск развития рака кишечника. Он посоветовал исключить из рациона колбасу и сосиски, передает ФАН.

Ранее врач-онколог Владимир Полянский заявил, что узелки и трещины на языке в некоторых случаях являются признаками развития рака.

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