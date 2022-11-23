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Пожар в подмосковном общежитии локализован

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар в подмосковном общежитии локализован
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Дубровки, Аэропортовская улица, с7 Карта всех событий

Пожарные локализовали возгорание в общежитии в городском округе Солнечногорск. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в среду, 23 ноября.

По данным ведомства, финальная площадь возгорания составила 360 квадратных метров.

Пожар, о котором идет речь, произошел на Аэропортовской улице в доме № 7 в деревне Дубровке. Загорелась крыша трехэтажного кирпичного общежития. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Известно, что до прибытия пожарных из здания эвакуировались 200 человек.

По данному факту подмосковная прокуратура проводит проверку.

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