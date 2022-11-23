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Дом на 227 квартир по реновации достроили в Зеленограде

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 227 квартир по реновации достроили в Зеленограде
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, к936 Карта всех событий

Новостройку на 227 квартир по программе реновации достроили в Зеленограде. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— По результатам итоговой проверки специалисты комитета выдали заключение о соответствии возведенного здания требованиям проектной документации. Общая площадь строения составляет почти 26 тысяч квадратных метров. Застройщик — Московский фонд реновации — может готовить документы для его ввода в эксплуатацию, — рассказал он.

В здании расположено 45 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 44 трехкомнатные и 10 четырехкомнатных квартир. Также здесь предусмотрен одноуровневый подземный паркинг, а на первых этажах обустроили помещения общественного назначения, в частности комнату консьержа и колясочную.

В каждой квартире специалисты установили датчики дыма, в общих коридорах смонтировали системы звукового оповещения, дымоудаления и подачи воздуха. Внутри здания и на прилегающей территории поставили камеры видеонаблюдения, пишет официальный сайт мэра Москвы.

С начала этого года в столичных районах Измайлово, Косино-Ухтомский и Восточный были переданы под заселение четыре дома по реновации.

Строительство Жилье Зеленоград Реновация
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