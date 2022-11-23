Пожар на улице Спиридоновке ликвидирован

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Спиридоновка, 13 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажной усадьбе на улице Спиридоновке в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в среду, 23 ноября.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 11:08. Спустя час, в 12:10, пожар был полностью потушен.

Происшествие попало на видеозапись.

В результате пожара никто не пострадал. Известно, что люди были эвакуированы из здания до прибытия пожарной бригады.

Во время тушения возгорания было перекрыто движение по улице Спиридоновке в районе дома № 13.

Еще один пожар произошел в подмосковном городском округе Солнечногорск. Загорелась крыша кирпичного общежития на улице Аэропортовской в деревне Дубровке. Площадь пожара составила 360 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.