Музыкальный критик Бабичев назвал песню «Крошка моя» хитом еще на десятилетие

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская музыкальная поп-группа «Руки Вверх!» до сих пор не потеряла свою актуальность. Такое мнение выразил музыкальный критик Евгений Бабичев.

По его словам, лидер коллектива Сергей Жуков — композитор, который «многое понял в секрете успеха и создании хитов». Эксперт поделился, что до сих пор танцует под всеми известный хит «Крошка моя».

— Какую реакцию вижу каждый раз, когда на дискотеках звучит песня «Крошка моя»! Не нужны никакие ремиксы или новые обработки. Под нее еще не одно десятилетие будет по полной отрываться, — сказал он.

По словам Бабичева, Жуков до сих пор не утратил интерес к музыке. Современные композиции коллектива не похожи на предыдущие, но при этом так же популярны, как и хиты 90-х годов, сообщает NEWS.ru.

Напомним, что в июле группе «Руки Вверх!» запретили на пять лет въезд в Эстонию. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что такое решение принято в связи с политической позицией музыкального коллектива.

При этом сам Жуков с юмором отреагировал на сообщение о запрете въезда в Эстонию. Так, артист пригласил всех жителей Эстонии на его концерты в России.