Кличко допустил частичную эвакуацию жителей Киева

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Часть населения города Киева может быть эвакуирована зимой, если ситуация с электроснабжением в стране ухудшится. Об этом в среду, 23 ноября, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко немецкому изданию Bild.

По его словам, власти города вынуждены отключать электричество в отдельных районах города каждые несколько часов, чтобы избежать перегрузки системы.

Глава города отметил, что власти рассчитывают, что ситуация зимой не ухудшится, но готовятся к разным сценариям. Кличко допустил, что от электроэнергии может быть отключен весь город, тогда часть его жителей при понижении температуры придется эвакуировать. При этом он отметил, что не хотел бы, «чтобы до этого дошло», передает РИА Новости.

До этого украинский президент Владимир Зеленский призвал жителей государства сократить потребление электроэнергии. Он подтвердил, что крайне сложная ситуация с электричеством остается в Киеве и области. Кроме того, серьезно пострадали Сумская, Тернопольская, Одесская, Винницкая и Черкасская области.

Украинский лидер также заявил, что почти десять миллионов жителей страны остались без электричества после массированных ракетных ударов, которые нанесла Россия по объектам энергетической инфраструктуры.