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СК задержал третьего подозреваемого по делу о пожаре на Комсомольской площади

Степан Жирнов
Происшествия
СК задержал третьего подозреваемого по делу о пожаре на Комсомольской площади
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Следственный комитет задержал еще одного подозреваемого по делу о пожаре на складе цветов на Комсомольской площади в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России в среду, 23 ноября.

Обвинение по уголовному делу, возбужденному по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», предъявили бывшему генеральному директору ООО «Ново Флоре» Анне Мачелюк.

Ранее в рамках дела были задержаны нынешний гендиректор компании Антон Мачелюк и специалист по охране труда и пожарной безопасности сгоревшего на Комсомольской площади цветочного склада Владимир Коновалов.

Пожар, о котором идет речь, произошел 20 ноября на складах на Комсомольской площади в центре столицы. Огонь распространился на 2500 квадратных метров, для его тушения были привлечены более 120 человек личного состава и 40 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты и поезд.

В результате происшествия погибли семь человек, еще один пострадавший выжил. Подробнее о том, как развивались события, а также что послужило причиной возгорания — в материале «ВМ».

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