«Москва 24» получила в подарок первый кроссовер «Москвич 3»

23 ноября Мэр Москвы Сергей Собянин и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Министр промышленности, торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин открыли серийную сборку автомобилей на московском автозаводе «Москвич».
Ключи от первого кроссовера «Москвич 3» Сергей Собянин вручил оператору телеканала «Москва 24».
— Будешь ездить, снимать город, — добавил мэр столицы, вручая ключи от автомобиля.
В массовую продажу в Москве и регионах ЦФО новый городской кроссовер поступит в декабре текущего года.