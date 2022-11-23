Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Москва 24» получила в подарок первый кроссовер «Москвич 3»

Оксана Васильева
Общество
«Москва 24» получила в подарок первый кроссовер «Москвич 3»
Фото: Максим Мишин/Пресс-служба АО «Москва Медиа»

23 ноября Мэр Москвы Сергей Собянин и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Министр промышленности, торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин открыли серийную сборку автомобилей на московском автозаводе «Москвич».

Ключи от первого кроссовера «Москвич 3» Сергей Собянин вручил оператору телеканала «Москва 24».

— Будешь ездить, снимать город, — добавил мэр столицы, вручая ключи от автомобиля.

В массовую продажу в Москве и регионах ЦФО новый городской кроссовер поступит в декабре текущего года.

москвич Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения