Конференция о торгово-экономическом сотрудничестве с Сербией состоялась в Москве

Фото: Павел Смелов / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Деловая конференция «Москва — Белград» состоялась в столице в формате телемоста. Об этом в среду, 23 ноября, рассказал заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Павел Смелов.

— В начале года Москва и Россия в целом столкнулись с мощным внешнеэкономическим давлением, вызванным введением беспрецедентного числа санкций. Сейчас мы видим, что сделанные во втором квартале прогнозы о том, что наша экономика не сможет выдержать такое давление, не оправдались. Анализ ряда показателей свидетельствует о том, что экономика столицы оказалась достаточно устойчивой к внешнему воздействию, — отметил он.

На данный момент в столице устойчиво растет промышленное производство, активно развивается жилищное, социальное и инфраструктурное строительство, а также растет предпринимательская активность.

Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году товарооборот между Москвой и Сербией составил свыше 1,1 миллиарда долларов, что составляет свыше 48 процентов общего товарооборота между странами. При этом экспорт составляет около 700 миллионов долларов, а на импорт сербских товаров приходится около 433 миллионов долларов.

Недавно зампред Мосгордумы Степан Орлов отметил, что преодоление последствий пандемических ограничений и адаптация к санкционному давлению позволяют экономике города уверенно двигаться по траектории роста.