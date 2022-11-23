Режиссеры «Золотого граммофона» раскрыли секреты будущего шоу

Фото: пресс-служба РМГ

Сцена на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» будет оборудована восемью экранами площадью больше 400 квадратных метров. Благодаря их движению сцена попеременно будет превращаться в лестницу или пирамиду, поднимающую артиста на высоту больше трёх метров, рассказали организаторы церемонии.

В этом году режиссёрами «Золотого Граммофона» стали титулованные постановщики Александр Гришаев и Нина Алексеева, поставившие несколько грандиозных музыкальных шоу и сольные концерты звезд, говорится в пресс-релизе «Русской медиагруппы».

Сюрпризы ждут зрителей и в выступлениях исполнителей. На церемонии прозвучат новые аранжировки любимых песен, а артисты примерят неожиданные образы. Гости Церемонии узнают, как изначально должна была звучать композиция Люси Чеботиной «Солнце Монако», о чем на самом деле рассказывает Ханна в своей песне «Море», на что способны братья из группы Dabro, и про каких «птичек» поют Hamalli&Navai.

Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» состоится 10 декабря 2022 года на московской «ВТБ Арене».

Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет передана в помощь нуждающимся на прифронтовых и присоединенных территориях.