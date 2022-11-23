Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Сначала было раздражение»: Устинова впервые рассказала о больной Альцгеймером матери

Лейла Алиева
Общество
«Сначала было раздражение»: Устинова впервые рассказала о больной Альцгеймером матери
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Несколько лет назад у матери российской киноактрисы Светланы Устиновой обнаружили болезнь Альцгеймера. Однако только спустя время она решилась рассказать об этом.

— Я сейчас скажу страшную вещь: сначала были не страх, не боль и не грусть, а раздражение. Для нас ведь родитель — взрослый человек. И ты раздражаешься. Почему вовремя не приехала? В смысле, ты не можешь найти дорогу от метро до дома? Что за бред?! Хорошо, я пойду с тобой. Почему смотришь сериал по кругу? Такие вот моменты — они триггерят, — поделилась она.

Однажды брат звезды попал в больницу. Приехав к сыну, женщина начала неожиданно танцевать. Тогда Устинова поняла, что за капризами матери скрывается серьезная болезнь. В настоящее время семья наняла сиделку для нее, а также выработался приемлемый для пенсионерки график жизни.

Устинова отметила, что ее мать стала много петь и танцевать, перестала себя как-либо сдерживать. Возможно, из-за того, что она многое запрещала себе раньше, появилась эта болезнь, предположила актриса в интервью telegra.ph.

У актера Криса Хемсворта недавно диагностировали ген, который отвечает за развитие болезни Альцгеймера. В связи с этим актер принял решение временно прекратить сниматься в фильмах.

Знаменитости Родители Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения