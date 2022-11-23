«Сначала было раздражение»: Устинова впервые рассказала о больной Альцгеймером матери

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Несколько лет назад у матери российской киноактрисы Светланы Устиновой обнаружили болезнь Альцгеймера. Однако только спустя время она решилась рассказать об этом.

— Я сейчас скажу страшную вещь: сначала были не страх, не боль и не грусть, а раздражение. Для нас ведь родитель — взрослый человек. И ты раздражаешься. Почему вовремя не приехала? В смысле, ты не можешь найти дорогу от метро до дома? Что за бред?! Хорошо, я пойду с тобой. Почему смотришь сериал по кругу? Такие вот моменты — они триггерят, — поделилась она.

Однажды брат звезды попал в больницу. Приехав к сыну, женщина начала неожиданно танцевать. Тогда Устинова поняла, что за капризами матери скрывается серьезная болезнь. В настоящее время семья наняла сиделку для нее, а также выработался приемлемый для пенсионерки график жизни.

Устинова отметила, что ее мать стала много петь и танцевать, перестала себя как-либо сдерживать. Возможно, из-за того, что она многое запрещала себе раньше, появилась эта болезнь, предположила актриса в интервью telegra.ph.

У актера Криса Хемсворта недавно диагностировали ген, который отвечает за развитие болезни Альцгеймера. В связи с этим актер принял решение временно прекратить сниматься в фильмах.