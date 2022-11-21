Крис Хемсворт возьмет перерыв в карьере после обнаружения гена болезни Альцгеймера

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Актер Крис Хемсворт принял решение временно прекратить сниматься в фильмах из-за диагностированного гена, отвечающего за развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщает издание Variety.

По его словам, он возьмет отпуск на неопределенный срок после окончания промо-кампании, посвященной сериалу с его участием Limitless.

— Это не означает, что меня пора списать со счетов или что я ухожу на пенсию, нет. Но сейчас я хочу самого простого: передохнуть и провести время со своей женой и детьми, — пояснил Хемсворт.

Кроме того, стало известно, что следующая сольная кинокартина о Торе будет для актера последней в этой роли и станет завершающим проектом в серии.

Недавно американский режиссер, четырехкратный обладатель премии «Оскар» Вуди Аллен также заявил, что планирует оставить кинематограф после завершения съемок следующего фильма и заняться писательской деятельностью.

Позже Аллен отказался от слов об уходе из кино. На пенсию великий режиссер еще не собирается. На данный момент он находится в Париже, где снимает свой новый проект. Это уже 50-й по счету фильм Аллена.